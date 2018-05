Jovens de Vila Real vivem jornada diocesana da juventude

Duas centenas de jovens de toda a diocese de Vila Real participaram, no dia 25 de abril, na jornada diocesana da juventude. Com o tema ‘Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus”, a iniciativa realizou-se em Mondim de Basto.

Ao longo do dia, os jovens tiveram a oportunidade de participar em diversas atividades, das quais se destaca a oração da manhã, um peddypaper com S. João Paulo II pelas ruas da vila transmontana, a eucaristia, presidida pelo bispo da diocese, D. Amândio Tomás, a festa jovem, e a subida à Senhora da Graça, com a plantação de uma oliveira e a celebração do envio.

O responsável pelo Secretariado da Pastoral Juvenil, Vocacional e Universitária de Vila Real, padre João Curralejo, refere que “os jovens tiveram oportunidade de se encontrarem uns com os outros, viver em comunhão e refletir sobre duas figuras da Igreja, dois modelos de resposta ao chamamento divino: Maria e S. João Paulo II”. O encontro, em Mondim de Basto, ficou também marcado pela alegria e pela festa com os jovens a testemunharem “sem medo a sua fé”.

Dirigindo-se aos jovens, quer na eucaristia quer na celebração final na Senhora da Graça, D. Amândio Tomás, o bispo diocesano, incentivou os jovens à adesão a Jesus Cristo e a testemunharem, sem medo, as razões da sua fé. “Não tenhais medo de abrir as portas a Cristo. Ele nada nos rouba e tudo nos dá”, repetiu, por várias vezes, o prelado.

Do puzzle, retratando oito momentos importantes da vida de S. João Paulo II, foi atribuída uma peça a cada um dos arciprestados da diocese. “É um desafio, um convite aos jovens, a não terem medo e, à semelhança de S. João Paulo II, serem imitadores deste modelo de resposta à Boa Nova de Jesus Cristo”, explicou o padre João Curralejo.

E os jovens partiram de Mondim de Basto felizes e cheios de energia e com o convite a seguirem Cristo e a testemunharem com a vida, a verdade, o bem, a justiça e o amor.

A próxima jornada diocesana da juventude de Vila Real, em 2019, já está marcada e vai realizar-se na capital de distrito. Terá como tema “Faça-se em mim segundo a tua vontade” e vai contemplar, de um modo especial, a padroeira da diocese – a Imaculada Conceição, e o Seminário da diocese.