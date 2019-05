Jovens dançarinas vão representar Vila Real em Madrid

Marta Barbeiro (de 9 anos), Mafalda Magalhães e Sandra Costa (ambas de 17 anos), três jovens bailarinas vila-realenses da Escola de Bailado de Vila Real estão de partida para um dos concursos internacional de Dança em Madrid.

É já no próximo Sábado, dia 4 de maio, que as três jovens representarão Vila Real na Competição Internacional de Dança La Pointe, com os estilos de Ballet Clássico e Contemporâneo.

As alunas da Escola de Bailado de Vila Real estão satisfeitas por participarem numa competição de dança, onde serão avaliadas por um prestigiado júri internacional, e com orgulho por poderem levar o talento de Vila Real além-fronteiras.