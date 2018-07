Os 30 jovens que vão participar na Universidade Júnior foram recebidos esta quarta-feira, dia 18 de julho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho pelo Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, que fez questão de desejar boa estadia e excelente aprendizagem aos participantes da iniciativa organizada pela Universidade do Porto (UP) e à qual o Município de Boticas se associa mais uma vez.

Entre os dias 23 e 27 de julho, os jovens botiquenses vão frequentar diversas atividades promovidas pelas 14 faculdades da UP, em áreas como as ciências, tecnologias, humanidades, artes ou desporto. Este ano participam na iniciativa jovens do 5º ao 11ª ano de escolaridade.

Fernando Queiroga destacou que “é importante que os jovens tenham uma ideia sobre aquilo que querem para o futuro e que esta é a oportunidade certa para poderem escolher a área que mais os fascina”.

“A autarquia continuará a apoiar as crianças e jovens do concelho, quer no seu percurso escolar e académico, quer no primeiro contacto com o mundo do trabalho”, acrescentou ainda o autarca.

A Universidade Júnior tem como objetivos promover o gosto pelo conhecimento em múltiplas áreas e o interesse pelos estudos superiores, proporcionar a familiarização com o ambiente académico e contribuir para a escolha de um percurso vocacional.

De realçar que, à semelhança do ano anterior, o Município de Boticas suporta a totalidade das despesas inerentes à participação dos jovens na Universidade Júnior, através do pagamento da propina, alojamento e transporte.