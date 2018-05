Jovens Americanos a caminho da UTAD

Com o apoio da BigDreamSoccer, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai acolher dois jovens americanos que vão ser atletas num clube de futebol da Região. Trata-se de Alexander Neil Le Gassick e Tyler Madison Trate, ambos com 18 anos, que, além de praticarem futebol em Murça, vão estudar português na UTAD com o objetivo de se candidatarem futuramente aos cursos de Desporto e Engenharia, respetivamente.

O projeto BigDreamSoccer nasceu com o apoio de Erick Parada, nascido nos Estados Unidos da América, filho de pais transmontanos, de Murça. Veio para Portugal com 14 anos, e regressou aos Estados Unidos com 35 anos, sendo hoje treinador de futebol e animador desta iniciativa.

Reconhecendo a qualidade do futebol português, mesmo o dos pequenos clubes, o seu sonho é trazer jovens americanos para Portugal, com o objetivo de aqui jogarem, enquanto apreendem português e realizam os seus estudos superiores.

A UTAD junta-se a este projeto para ajudar a concretizar o sonho destes jovens.