Jovem vila-realense destaca-se no Encontro Nacional do Árbitro Jovem

Nuno Fernandes Silva, jovem árbitro vila-realense, destacou-se pelo segundo ano consecutivo na décima nona edição do Encontro Nacional do Árbitro Jovem (ENAJ), que se realizou nos dias 9, 10 e 11 de Outubro, no Fundão e Covilhã, com apoio dos municípios locais, Associação Futebol Castelo Branco e Federação Portuguesa de Futebol.

No evento, o árbitro Nuno Fernandes Silva obteve, pela segunda vez, o segundo lugar entre as mais de uma centena de jovens. A classificação eleva a participação do Núcleo de Árbitros de Futebol Henrique Silva (NAFHS), de Vila Real, que esteve representado ainda por Ricardo Almeida, que irá participar na Supertaça de Futsal e Luís Amaral, que irá participar no projeto Coaching da APAF.

O Encontro Nacional do Árbitro Jovem destina-se a jovens Árbitros de todo o país que proporcionará momentos de aprendizagem junto de alguns dos elementos de excelência – árbitros internacionais, ex. árbitros, treinadores, jogadores e jornalistas – do futebol, futsal e futebol de praia nacionais.