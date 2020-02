Jovem faz queda de três metros após ser empurrado

Na madrugada de domingo, um jovem envolvido numa rixa foi empurrado de um corrimão numa entrada de estacionamento, no Pioledo, e fez uma queda de três metros. Segundo o Correio da Manhã, o jovem de 20 anos acabou imobilizado de joelhos, sendo, depois, transportado para o hospital de Vila Real.

Segundo a mesma fonte, João Martins, Comissário da PSP de Vila Real, confirmou a existência de uma ocorrência “na madrugada de domingo na zona do Pioledo na qual a autoridade foi chamada para desacatos”.

Para além disso, Ricardo Costa, segundo Comandante dos Bombeiros Voluntários da Cruz Verde de Vila Real sublinhou que “os bombeiros foram acionados para uma situação de trauma à 01h52 deste domingo no Largo do Pioledo. À chegada, os operacionais socorreram a vítima do sexo masculino, com 20 anos, que apresentava ferimentos ligeiros e que foi transportada para o hospital de Vila Real”.