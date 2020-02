José Silva sucede a Rui Santos na liderança do PS de Vila Real

Decorreram, no passado dia 21 de janeiro, as eleições para a Comissão Política Concelhia do Partido Socialista (PS) de Vila Real, em que foi vencedora a lista encabeçada por José Miranda Silva, com 90% dos votos. De referir que, no passado fim de semana, decorreram eleições para as estruturas concelhias em todo o país, a que se seguirão brevemente eleições para os órgãos distritais.

José Silva foi responsável pela campanha de recandidatura de Rui Santos à Câmara de Vila Real, em 2017, que venceu por 64,4% dos votos. O novo presidente da estrutura concelhia mostrou-se confiante para os próximos atos eleitorais. “Depois de um grande trabalho do partido entre 2013 e 2017, fizemos uma campanha eleitoral verdadeira e envolvente, com o contributo de centenas de candidatos e de apoiantes, que nos deu uma vitória histórica. Agora que se aproximam as eleições autárquicas de 2021, senti o apoio necessário para encabeçar um grupo fantástico de pessoas que se candidatou comigo, que procurará repetir os resultados de 2017 e, se possível, melhorá-los. Sabemos que não será fácil, mas conto com todos nesta nova etapa do PS”, declarou.

Assim, após dois mandatos como presidente desta estrutura partidária, o também presidente da Câmara Municipal de Vila Real não se recandidatou. Sobre o resultado eleitoral, Rui Santos, que foi mandatário e subscritor da candidatura de José Silva, afirmou depositar toda a confiança no novo dirigente. “Desejo ao José Silva, em quem deposito total confiança, e a todos os que o acompanham, as maiores felicidades. A política é feita de momentos e de ciclos, e o meu ciclo como presidente da concelhia terminou. São coisas normais nos partidos e que ninguém deve estranhar”, disse.