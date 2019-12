José Pinheiro renova liderança na direção da AAUTAD com aposta na inovação

José Pinheiro, de 22 anos, natural de Amarante, foi reconduzido ao cargo de presidente da direção da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD).

Encabeçando a Lista C, única candidata a sufrágio, o aluno do mestrado em gestão promete “continuidade no trabalho que tem vindo a ser feito e objetivos ainda mais ambiciosos”.

Uma das novidades avançadas pelo recém-eleito presidente da AAUTAD passa pela criação de uma nova “aplicação móvel” que pretende “aproximar toda a atividade da AAUTAD à academia”. Mas, para além da divulgação das atividades e iniciativas irá também prestar serviços, nomeadamente no âmbito do alojamento local, assim como irá dar destaque às parcerias com o comércio local, que dão descontos aos estudantes da academia.

“Com esta aplicação, os estudantes poderão aceder mais facilmente às lojas e demais comércios que têm parcerias com a AAUTAD, dando a conhecer os descontos promocionais que estes oferecem aos alunos da UTAD e estimulando assim o comércio local”, explicou o dirigente académico.

Outra das prioridades do mandato AAUTAD 2020 passa pelo desenvolvimento de um Plano Estratégico para o desenvolvimento dos núcleos e secções, cujo principal objetivo passa pela “profissionalização das atividades e iniciativas levadas a cabo pelos núcleos.

José Pinheiro destaca ainda a “aposta numa maior proximidade com as escolas secundárias”.

“Pretendemos realizar várias atividades e ações de informação junto das escolas do ensino secundário, no sentido de cativar os alunos a ingressar no ensino superior, sobretudo na academia transmontana”, sublinhou o presidente da AAUTAD.

O reforço na ação social, com a implementação de mais iniciativas que visam a sensibilização dos estudantes para as desigualdades sociais, será outra das prioridades da AAUTAD, que também irá continuar a empenhar-se no reforço do desporto informal, sobretudo com a UTAD CUP uma liga universitária que tem vindo a envolver cada vez mais alunos que não estavam ligados à prática desportiva.

A continuidade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, aliado a uma maior inovação e dinamismo são os objetivos do mandato que será iniciado a meados de janeiro pela nova direção eleita da AAUTAD.