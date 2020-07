Jornadas “Por um PSD Forte” com foco nas autárquicas 2021

Teve lugar no passado sábado, dia 11 de julho, a primeira jornada interna de trabalhos do PSD Vila Real, tendo em vista a preparação das próximas eleições autárquicas de 2021.

Nataniel Araújo, recém-eleito presidente do PSD Vila Real, referiu que “o primeiro passo é promover a discussão e o debate interno, dando nota do trabalho realizado de forma transparente”, acrescentando: “este é o caminho certo para termos um PSD forte, capaz de iniciar um novo ciclo político no concelho”.

Esta primeira jornada teve como objetivo a promoção do diálogo entre militantes, ao serem analisados temas de cariz partidário, tendo em vista o reforço da estrutura social-democrata do concelho de Vila Real. O evento contou também com a participação de Luís Leite Ramos, na qualidade de deputado à Assembleia da República, que proferiu um discurso de preocupação com a economia do concelho, nestes tempos de maior incerteza sobre o futuro.

Esta iniciativa foi também palco para a Apresentação do Conselho Consultivo da secção, coordenado por Pedro Ramos, enquanto órgão de consulta, apoio e participação nas definições das linhas gerais de atuação da comissão política, além de se posicionar como um elo de transmissão das perceções, necessidades e anseios dos vila-realenses e o partido.