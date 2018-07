A freguesia de Canelas, que pretende ser distinguida como o berço do teatro em Portugal, irá receber a nona edição das Jornadas Medievais do Douro, nos dias 20, 21 e 22 de julho de 2018.

O evento recriará a visita de D.Sancho I à “villa de Canellas”, altura em que El-Rei doou as terras de Canelas aos dois jograis, Bonamis e Acompaniado a quem tinha encomendado um arremedilho. O documento da doação é o testemunho mais antigo que se conhece de manifestações teatrais na Idade Média em Portugal.

Durante três dias, a população poderá contar com um ambiente medieval com a ceia e o cortejo real, onde não faltará mostras de artes e ofícios, arruadas de música, danças e jogos da época, saltimbancos e malabaristas, animação e teatro de rua, passeios com animais e, ainda, mostras de armas e desfile militar. Existirão, também, várias zonas de gastronomia e bebidas com iguarias da época. As Jornadas Medievais do Douro pretende promover a localidade e o concelho de Peso da Régua. (Segue em anexo o programa completo da feira)

Este evento é uma organização da Associação Bonamis e Acompaniado (ABA), em estreita parceria com o Município do Peso da Régua e da União de Freguesias de Poiares e Canelas. Conta com a participação de vários grupos, tais como, Teatro Experimental Flaviense, Mostra, Sons do Douro, Garnacho, Andarilhos, Creative Circus entre outros. (Segue em anexo os logotipos das identidades referidas)