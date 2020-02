Jornadas de Estudo e Proteção do Ambiente na UTAD

No âmbito da implementação do programa de atividades pedagógicas 2020, o Núcleo de Estudo e Proteção do Ambiente da AAUTAD (NEPA) organiza as I Jornadas de Estudo e Proteção do Ambiente, um evento científico que se irá realizar nos dias 3 e 4 de março, na Aula Magna da UTAD.

Estas Jornadas têm por objetivo promover práticas sustentáveis e de unificar as populações para as temáticas relacionadas com a preservação ambiental, comprometendo-se com um trabalho contínuo na área do conhecimento ambiental e à sua disseminação pelo público, como forma de não só consciencializar o próximo, mas também de consolidar a relação Humano-Natureza.

O programa das JEPA2020 contará com cientistas de renome, apresentações de associações e projetos em prol da preservação e proteção ambiental, bem como workshops com os mais diversos temas.