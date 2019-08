João Marquilhas festejou nos noventa anos do Concurso Hípico de Pedras Salgadas

João Maria Marquilhas, a montar Ashes And Snow, venceu o CSI** Pedras Salgadas numa prova concluída no tempo de 50 segundos e 56 centésimos. Foi o único conjunto com zero faltas no Grande Prémio Município de Vila Pouca de Aguiar.

Após receber o troféu das mãos do presidente da Câmara Municipal, Alberto Machado, a que se juntou uma deputada no Luxemburgo, Diane Adehm, o produtor do evento, Filipe Pimenta, e representantes dos patrocinadores Porsche e Hastens, o cavaleiro português deu três voltas de consagração ao recinto.

Centenas de pessoas aplaudiram João Marquilhas, bem como Tiago Morais (2º lugar, dois pontos de penalização e o tempo de 62.66), Duarte Seabra (arrecadou o 3º e 4º lugares) e Hugo Carvalho ficou em 5º lugar.

O Concurso Hípico de Pedras Salgadas celebrou noventa anos com excelentes provas hípicas e bastante adesão popular. O autarca Alberto Machado enalteceu o público que foi «magnífico» e sublinhou a honra em ser transmontano e aguiarense. Quem nunca mais se esquece deste concelho é o cavaleiro João Marquilhas que parabenizou a organização e classificou este concurso de «incrível».

Após o Grande Prémio do CSI**, realizou-se o sorteio da potra que foi dirigido por Alberto Machado, que se fez acompanhar de uma criança para retirar o bilhete premiado, e o feliz contemplado foi um espectador de Ribeira de Pena, António Manuel Santos.

A finalizar a jornada de equitação, houve ainda um espetáculo equestre com todas as atenções voltadas para o Cavalo Lusitano, tendo culminado da melhor forma a comemoração dos noventa anos do Concurso Hípico de Pedras Salgadas.