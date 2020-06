Jardim Municipal de Boticas alvo de requalificação

A fim de promover a regeneração urbana da Vila de Boticas, através de uma estratégia de desenvolvimento urbano sustentável, e contribuir para a melhoria do bem-estar da população e dos visitantes, a Câmara de Boticas está a proceder à requalificação do Jardim Municipal, mais conhecido por Jardim do Toural.

Os trabalhos de beneficiação contemplam a alteração do sistema de iluminação do local, com a adaptação a métodos mais eficientes em termos energéticos e a criação de dois espaços diferentes, designadamente a construção de um parque infantil, proporcionando às crianças uma zona de diversão provida de equipamentos multifuncionais como escorregas, túneis, jogos didáticos, entre outros e, ainda, a criação de uma área destinada a desportos radicais, onde serão instaladas rampas e lombas que permitam o uso de skates e a prática de BTT.

As obras de reestruturação decorrem no âmbito da aprovação da candidatura “Requalificação do Jardim Municipal adjacente à Rua Camilo Castelo Branco” – NORTE-04-2316-FEDER-000336, apresentada pelo Município de Boticas, ao aviso NORTE-16-2016-16-Reabilitação Urbana.

Esta candidatura apresenta um investimento total de 170.793,27€, um investimento elegível de 75.736,87€ e uma comparticipação FEDER de 64.376,34€, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 85% do custo total elegível da operação.