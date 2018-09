As Mesas de Lagoa e de Monção foram as duas apuradas na última Gala, emitida em direto pela RTP1 e RTP Internacional, junto ao auditório Carlos do Carmo em Lagoa. Ficam assim escolhidas pelo público as 14 finalistas na eleição das 7 Maravilhas à Mesa, entre as quais 4 transmontanas: Albufeira, Alijó, Bairrada ao Mondego, Bragança, Chaves, Lagoa, Lajes do Pico, Mirandela, Monção, Terras da Chanfana, Tomar, Vila de Frades, Vila Real e Zambujeira do Mar.

As 14 finalistas voltam a ser votadas entre 9 e 16 de setembro, e mantêm nessa segunda fase de votação pública os números de telefone atribuídos. As 7 vencedoras são reveladas a 16 de setembro, em Albufeira.

A votação é feita por chamada telefónica e as Mesas foram sendo eliminadas nas Galas emitidas aos domingos a partir de 22 de julho, com duas candidatas apuradas em cada Gala. Os números de votação podem ser consultados no site oficial das 7 Maravilhas e a votação é auditada pela PwC.

Sobre as 7 Maravilhas à Mesa

O grande objetivo das 7 Maravilhas à Mesa é promover as regiões e o mundo rural, através da gastronomia e dos vinhos, fomentando o turismo e as experiências no território. Um país tão pequeno, mas tão rico na sua diversidade de pratos de norte a sul do país e ilhas e no desafio da sua harmonização com os vinhos produzidos localmente e a oferta turística adjacente.

Em cada uma das 7 galas com emissão televisiva serão eleitas 2 mesas finalistas, num total de 14.

Os vencedores serão os mais votados numa 8ª gala em Albufeira, a Finalíssima, obtendo-se um roteiro eno-gastronómico único, de expressão nacional. O projeto conta com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República.

Conta ainda com o Apoio Institucional do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, do Ministério do Mar, da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Secretaria de Estado do Turismo, do Turismo de Portugal, dos Vinhos de Portugal e dos Vinhos do Dão.

É desenvolvido em parceria com a AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho, e a AHRESP – Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.

O Conselho Científico é constituído pela Associação Cozinheiros Profissionais de Portugal, a Associação Portugal Genial, a Federação das Confrarias Báquicas de Portugal, a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, o IVV, a RIPTUR – Rede de Instituições Politécnicas do Turismo e o Turismo de Portugal.

A RTP é a Televisão Oficial.