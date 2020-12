Já iniciaram as obras no bloco operatório de apoio à urgência do Hospital de Chaves

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) deu início ao processo de obras de remodelação e beneficiação do bloco operatório de apoio à urgência da Unidade Hospitalar de Chaves do CHTMAD.

Trata-se de um investimento global de cerca de 1.4 milhões de euros, tendo parte deste montante comparticipação comunitária pelo Programa Operacional Regional do Norte – Norte 2020.

O projeto contempla a remodelação do espaço físico, com uma organização mais ajustada e com circuitos otimizados, pretendendo desta forma melhorar a funcionalidade, capacidade e espaço.

O Conselho de Administração congratula-se pelo avançar dos trabalhos, os quais têm prazo de conclusão no primeiro semestre de 2021 e, acredita que este investimento aumentará o conforto, segurança e humanização dos cuidados de saúde prestados à população.