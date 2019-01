No dia 12 de janeiro, decorreu, no Salão Nobre da Câmara Municipal, a entrega de prémios da nona edição do Concurso de Escrita “Carta a Los Reyes Magos”, promovido pelas professoras de Espanhol de escolas pertencentes ao distrito de Vila Real, com a colaboração da docente da área de Espanhol do DLAC da UTAD, Cátia Teixeira, e do Município de Vila Real.

Este concurso destina-se a alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário e tem como objetivos divulgar aspetos civilizacionais e culturais espanhóis, ativar o conhecimento da língua e da cultura espanholas, fomentar e consolidar hábitos de escrita e promover a criatividade e a imaginação.

Na presente edição o Concurso, que tem vindo a alargar a sua área de influência, recebeu 160 cartas, de vinte e nove escolas: Bragança, Lamego, Vila Real, Murça, Régua, Amarante, Damaia, Penafiel, Valpaços, Vila Nova de Paiva, Porto, Macedo de Cavaleiros, Lisboa, Oliveira de Azeméis, Vendas Novas, Vila Nova de Famalicão, Almada, Miranda do Douro, Fafe e Chaves.

Depois da atuação do Coro de Câmara da UTAD, e de terem tomado a palavra o Vereador do Pelouro de Educação e Ensino, José Maria Magalhães, e a docente da área de Espanhol do DLAC da UTAD, Cátia Teixeira, foram entregues os prémios aos seguintes alunos:

7º ano – Beatriz Ferreira – Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus – Vila Real

8º ano – Mariana Lopes – Agrupamento de Escolas Macedo de Cavaleiros – Macedo de Cavaleiros

9º ano – Rodrigo Sousa – Escola Secundária/3 São Pedro – Vila Real

10º ano iniciação – Margarida Moreira – Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco – Vila Nova de Famalicão

10º ano continuação – Sofia Nogueira – Agrupamento de Escolas Latino Coelho – Lamego

11º ano iniciação – Beatriz Martina – EBS D. João V – Damaia – Lisboa

11º ano continuação – Estela Dinis – Escola Secundária Dr. António Granjo – Chaves

12º ano – Diana Marques – Agrupamento de Escolas Soares Basto – Oliveira de Azeméis