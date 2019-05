IV Mostra do Ensino Profissional e VI Mostra Escolar em Vila Real

O Município de Vila Real vai realizar, de 3 a 7 de junho, a IV edição da Mostra do Ensino Profissional e VI Mostra Escolar, duas iniciativas que contam com a participação dos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública, privada e cooperativa do concelho de Vila Real que, num ambiente descontraído e alegre, vão partilhar com a comunidade os diferentes projetos educativos desenvolvidos ao longo do corrente ano letivo, bem como toda a oferta educativa existente.



Ao longo de cinco dias a Praça do Município vai ser palco de diversas e interessantes atividades de animação. Os visitantes, de modo particular as crianças e jovens, vão poder assistir a atividades organizadas pelo Município de Vila Real, em parceria com diversas instituições do concelho, nomeadamente teatro, demonstrações, exposições, workshops, desporto, jogos, entre outras, que certamente serão do seu agrado.



Sexta-feira, dia 7 de maio, pela manhã, destaca-se o Desfile da Primavera, iniciativa promovida pelo Município de Vila Real em colaboração com os estabelecimentos de educação e ensino públicos, privados e cooperativos do concelho de Vila Real, que contará com a participação de cerca de 1000 crianças que irão encher as ruas da cidade de cor e alegria com a apresentação dos projetos educativos deste ano letivo que está prestes a terminar.



A animação noturna contará com as habituais apresentações dos alunos dos Agrupamentos de Escolas Morgado de Mateus (3 de Junho), Nuclisol Jean Piaget, Escola Profissional Nervir e Escola Profissional Agostinho Roseta (4 de Junho), Associação 31 – Infantário de Vila Real e Escola Secundária de São Pedro (5 de Junho), Colégio Moderno de São José (6 de Junho) e Agrupamento de Escolas Diogo Cão (7 de Junho).