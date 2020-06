O IV Mercado de Produtos da Terra, organizado pelo Município de Sabrosa, realizou-se ontem no largo da Praça, em Sabrosa.

Como já vem sendo hábito aos domingos de manhã, os populares acorreram a este local para, aproveitando o bom tempo e de forma ordeira e em segurança, adquirirem os produtos que os produtores locais vêm disponibilizando a todos os visitantes.

No próximo domingo acontece, no mesmo local, a quinta edição deste mercado, entre as 08h30 e as 11h30.