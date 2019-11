IV Jornadas de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro vão ser realizadas em Chaves

Nos dias 21 e 22 de novembro, o Centro Cultural de Chaves acolhe a realização das IV Jornadas de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, um evento técnico subordinado ao tema da Integração de Cuidados de Saúde.

Estas Jornadas resultam de uma parceria entre diversas entidades públicas e privadas da Saúde e do Ensino dos distritos de Bragança e de Vila Real, nomeadamente a Unidade Local de Saúde do Nordeste, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Hospital Terra Quente, os Agrupamentos de Centros de Saúde do Douro Sul, Marão Douro Norte e do Alto Tâmega e Barroso, o Instituto Politécnico de Bragança, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Escola Superior de Enfermagem Cruz Vermelha Portuguesa – Alto Tâmega. Contam ainda com o apoio dos Municípios de Boticas, Chaves, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.

Serão abordados temas como “A visão Nacional para a Integração de cuidados”, “A Sustentabilidade da Integração de Cuidados”, “Práticas na Integração de Cuidados”, “As Necessidades de Saúde e a Comunidade”, Integração de Cuidados no nosso Terreno”, e por último o “Utente no Centro dos Cuidados em Saúde”, fomentando a articulação e integração entre prestadores de cuidados de saúde.