IV Fórum da Saúde Mental: as exigências da parentalidade e a importância do desenvolvimento

Decorreu no dia 3 de novembro, entre as 18h30 e as 20h30, no teatro Municipal de Vila Real, o IV Fórum da Saúde Mental, uma iniciativa promovida pelo Município de Vila Real que tem por objetivo debater as questões relacionadas com esta temática, que assume particular relevância neste momento em que se vive uma situação de pandemia que veio trazer grandes desafios no que respeita às dinâmicas e formas de relacionamento social.

As exigências que a parentalidade coloca e a importância do desenvolvimento da resiliência para que esta seja exercida de forma afetuosa, estruturante e organizadora, foi o tema do primeiro painel. O segundo painel abordou os cuidados que podem ser praticados no dia-a-dia como truques de gestão da ansiedade e do stresse, nomeadamente ao nível do sono, da prática de exercício físico e de estratégias psicológicas para lidar com pensamentos e emoções. O último painel versou sobre as competências reflexivas e críticas que encontraram na necessidade do ensino à distância e do uso das novas tecnologias uma possibilidade de trabalho que permitirá ganhos ao nível da criatividade, iniciativa, autonomia e pensamento crítico. A moderação ficou a cargo da vereadora do pelouro da Saúde, Eugénia Almeida, que aproveitou para sublinhar a relevância da realização de eventos desta natureza, pois o bem-estar pleno depende do equilíbrio entre a saúde física e a saúde mental.

Participaram nesta edição, que teve algumas restrições por questões de segurança, 90 pessoas, entre pais/encarregados de educação, enfermeiros, professores, psicólogos, alunos universitários.