No próximo dia 3 de novembro, entre as 10h00 e as 18h00, vai decorrer, na Praça do Município, a IV Feira de Outono, uma iniciativa do Município de Vila Real que tem como principal objetivo disponibilizar um espaço onde os Estabelecimentos de Ensino, através dos docentes, alunos e encarregados de educação, possam apresentar produtos da época das diversas zonas de Vila Real, em forma de quermesse.

A Feira de Outono vai contar com a presença de diversos estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento de Escolas Diogo Cão e do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, assim como da Escola Profissional Agostinho Roseta, do Colégio Moderno de S. José, da Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real, da Nuclisol – Jean Piaget, do Infantário de Vila Real, da Creche do Centro Paroquial de Santo António, Ribacorgo e do Projeto + Social – E6G.

A Feira de Outono é uma das atividades do projeto “Tradições da Bila”, que tem como objetivo recuperar usos, costumes e tradições da nossa cidade através da dinamização de diversas atividades e iniciativas, dando a conhecer a toda a comunidade os produtos regionais assim como todo o trabalho elaborado pelos estabelecimentos de educação e ensino do concelho de Vila Real.