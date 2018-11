A quarta edição da Feira das Sopas encheu o Mercado de Cerva, no dia 24 de novembro.

Este evento gastronómico que é um excelente exemplo do dinamismo associativo cervense foi organizado pela Casa do Povo de Cerva, com o apoio do Município de Ribeira de Pena e da Junta de Freguesia de Cerva e Limões.

As sopas foram confecionadas pelas associações locais que se esmeraram com vista a agradar e surpreender pela positiva as dezenas de visitantes. Aderiram a esta iniciativa: a Associação Rota do Póio TT, os Bombeiros Voluntários de Cerva, o Centro Social e Paroquial de Limões, a Loja Solidária “Serva House”, a Adripòio, a Associação Cultural e Desportiva de Agunchos, a Cooperativa de Artesãos Cervenses – CACER, o Agrupamento de Escuteiros 540 Cerva, os Amigos de Cerva, a Santa Casa da Misericórdia de Cerva e o Grupo Desportivo de Cerva.

O serão terminou com a vitória da sopa à transmontana confecionada pelo Centro Social e Paroquial de Limões.

A degustação das sopas foi, acima de tudo, um ótimo pretexto para reunir a família e confraternizar com os amigos.

Deixe o seu Comentário

Comentário