Isabel Ferreira visita Regia Douro Park

Na próxima quarta-feira, dia 12 de fevereiro, pelas 15h00, a Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, visitará o Regia Douro Park, em Vila Real.

A visita começará por uma apresentação do Regia Douro Park e de algumas das suas empresas (no decurso de uma breve visita às suas instalações), seguindo-se a apresentação das medidas de apoio previstas para a região do interior, por parte da Secretária de Estado, que poderá terminar com um momento de questões, aberto aos empresários presentes.

A participação é livre, devendo ser confirmada a presença através do mail eventos@regiadouro.com.