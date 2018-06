IPDJ e Município promovem ação “Navegas em segurança”

Decorreu no passado dia 28 de maio a iniciativa do Mês da Juventude “Navegas em Segurança”, organizada pelo Município em parceria com o Instituto Português do Desporto e da Juventude.

Pedro Pereira, voluntário do IPDJ, percorreu as escolas a divulgar o projeto “Internet Segura”. Os temas abordados foram bastante aliciantes, pois cada vez mais a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tem transformado profundamente a maneira como os jovens vivem, aprendem, trabalham, ocupam os tempos livres e interagem tanto nas relações pessoais como com as organizações.

Foi divulgado o programa adotado pelo Governo “Internet Segura”, projeto da responsabilidade de um consórcio coordenado pela FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, e que também envolve a DGE – Direção Geral da Educação do Ministério da Educação, a Fundação para a Computação Científica Nacional – FCCN, IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, e a Microsoft Portugal.

Este projeto tem como objetivos principais o combate a conteúdos ilegais, a minimização dos efeitos de conteúdos ilegais e lesivos nos cidadãos, a promoção de uma utilização segura da Internet e consciencialização da sociedade para os riscos associados à utilização da Internet.

O projeto Internet Segura tem também uma missão internacional ao cooperar com duas entidades internacionais: o Insafe (www.saferinternet.org) o Inhope (www.inhope.org).