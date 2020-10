IP inicia trabalhos de reforço de muro de suporte na Linha do Douro

A Infraestruturas de Portugal vai dar início aos trabalhos da empreitada de reforço do muro de suporte ao km 119,080 da Linha do Douro, no concelho de Sabrosa.

Trata-se de uma obra com um investimento associado de 275 mil euros e um prazo de execução de 150 dias, que tem por objetivo reforçar as condições de segurança e circulação quer para linha férrea quer para o acesso rodoviário ao Apeadeiro do Ferrão.

O muro em causa, em alvenaria de pedra de natureza xistosa, com uma altura variável entre os 3 e os 5 m, desenvolve-se entre os km 119,045 e 119,035, do lado esquerdo da Linha do Douro, situa-se a oeste do Apeadeiro do Ferrão, suportando simultaneamente o aterro da EN 322-2, via rodoviária que assegura o acesso ao apeadeiro.

Os principais trabalhos contemplados nesta empreitada visam a limpeza e reabilitação do muro de alvenaria, a execução de muro de forro em betão armado pregado, o qual, por forma a garantir o adequado enquadramento paisagístico, será revestido com alvenaria de pedra da região, e ainda a beneficiação de todo o sistema de drenagem.

Apesar da complexidade da obra, esta vai desenrolar-se sem necessidade de condicionar a circulação regular de comboios, tendo para tal sido desenvolvido um criterioso plano de trabalhos e de medidas de segurança.