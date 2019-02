Investimento de um milhão de euros em projeto de agricultura “em modo de espera”

Rui Barrela é um aguiarense que em parceria com mais dois jovens tem previsto investir cerca de um milhão de euros numa produção de morangos no vale de Aguiar.

O projeto com um investimento total de cerca de um milhão de Euros, e resultante de uma candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural – PDR 2020 – aprovada e já contratualizada em 805.248,40€, tem recebido o apoio solicitado à autarquia, mas deparou-se com entraves de empresas públicas por se encontrar perto da Estrada Nacional 2.

Na sequência de obstáculos criados que por acarretarem muita despesa tornariam o investimento praticamente insuportável, o empresário da empresa Morangos de Tourencinho, Lda. e o vereador da Câmara, Arlindo Ribeiro, já estiveram reunidos com vários representantes de entidades por forma a solucionar este investimento tão relevante para a região.

A ideia é, segundo este jovem de Tourencinho, apostar na agricultura numa vertente mais tecnológica e inovadora. Através da técnica de cultivo, Hidroponia, as plantas não estão no solo mas em recipientes com água e nutrimento. O projeto visa, numa primeira fase, criar sete postos de trabalho fixos e terá períodos sazonais, designadamente para plantação, podas e colheita em que empregará cerca de 15 pessoas.