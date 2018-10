O investimento na requalificação das vias municipais no âmbito do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) já ronda mais de três milhões de euros. A Avenida Nuno Álvares foi uma das vias alvo de requalificação e já se encontra em fase de conclusão.

As intervenções de requalificação da Avenida Nuno Álvares, desde a Rotunda do Monumento ao RI19, estavam incluídas no plano de reabilitação e já se encontram em fase de conclusão. A obra “Lote 2: Requalificação da Avenida Nuno Álvares (PAMUS 1.4)” contemplou um novo desenho viário, com o objetivo de destacar os espaços de circulação pedonal e criar melhores condições de acessibilidade e comodidade, reorganizando ainda as zonas de estacionamento e espaços verdes. Os passeios também foram alargados e repavimentados, com vista a uma mobilidade sustentável e inclusiva, incentivando a mobilidade pedonal e a redução da utilização de meios motorizados.

Orçada em 821 mil euros, empreitada vem juntar-se a uma dezena de arruamentos recentemente requalificados que irão dotar a cidade de condições propícias para o fomento da mobilidade urbana sustentável e de incentivo ao uso de modos suaves de transporte. O investimento global das intervenções efetuadas ronda mais de três milhões de euros e terá uma comparticipação municipal de cerca de 60% do valor global.

Recorde-se que estas obras fazem parte do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Chaves, beneficiando de um investimento cofinanciado a 85% da despesa elegível (trabalhos relacionados com o incremento dos modos suaves – componente pedonal e ciclável), por fundos comunitários da União Europeia, no âmbito do Programa Operacional Regional Norte 2014-2020 (NORTE 2020), instrumento financeiro de apoio ao desenvolvimento regional do norte de Portugal, gerido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e integrado no acordo de parceria PORTUGAL 2020.