O Município de Vila Real tem vindo a adotar uma política ambiental para tornar o concelho mais amigo da natureza e afirmar cada vez mais, Vila Real como destino da biodiversidade.

Neste contexto, o Município irá assinar com o Ministério do Ambiente através do Fundo Ambiental um protocolo para a construção de percursos naturais no Parque Corgo. Este protocolo vai permitir a sua ampliação para jusante, permitindo assim que os cidadãos possam usufruir em segurança das belíssimas escarpas do Rio Corgo.

A cerimónia irá realizar-se amanhã, dia 7 setembro pelas 11h00 na Biblioteca Municipal de Vila Real.