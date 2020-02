Investimento de 25 mil euros no Polivalente da Araucária

Hoje, dia 19 de fevereiro, o Município de Vila Real reabriu o polivalente desportivo do bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, na Araucária, depois de renovado e modernizado, garantindo assim melhores condições para a prática desportiva dos jovens vila-realenses.

A intervenção realizada pelo Município de Vila Real, agora terminada, enquadra-se no concurso Orçamento Participativo Jovem (OPJ), promovido através do Pelouro da Juventude e do Conselho Municipal da Juventude que, na sua última edição, teve como projeto vencedor “Deixar M.A.R.C.A da Araucária”, apresentado pela Associação MARCA- Desporto e Tempos Livres (Movimento Associativo Recreativo Cultural da Araucária – Desporto e Tempos Livres), e que contou com um investimento de 25 mil euros para a sua materialização.

Recorde-se que o objetivo primordial do OPJ é sensibilizar a juventude para as questões do poder local, promovendo o debate, através da elaboração e apresentação de propostas e/ou projetos que vão ao encontro das suas expectativas e anseios, promovendo assim uma maior envolvência e participação dos jovens na comunidade local e na sociedade em geral.