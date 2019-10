Investigadores vão debater o Impacto Ambiental da Produção Animal na UTAD

Subordinado ao tema “Impacto Ambiental da Produção Animal”, um grupo de investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) ligados ao Departamento de Zootecnia vai realizar, no próximo dia 30 de outubro, às 14h, no auditório de Ciências Agrárias, um seminário de reflexão e debate apostado em trazer à academia e à sociedade uma visão científica sobre uma temática que, “estando na ordem do dia, nem sempre é abordada desta forma por quem diariamente emite e faz opinião pública”.

Os organizadores sentem, pois, “o dever e o direito de informar e transmitir os factos científicos e a investigação que suportam o conhecimento em tal domínio”, na convicção de que os impactos ambientais da produção animal devem ser avaliados com base em conhecimento científico, para que a opinião pública, por sua vez, possa também avaliar em consciência.

O futuro da produção animal, a alimentação animal e a alimentação humana, o ambiente, a produção de ruminantes, o balanço de carbono e a utilização sustentável dos efluentes animais, assim como a necessidade de uma boa comunicação entre a zootecnia e a sociedade, são algumas das matérias que ocuparão as intervenções dos investigadores.