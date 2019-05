Investigadores da UTAD estão a monitorizar os relvados do Atlético de Bilbao

Outros estádios em Espanha e Portugal estão também a avaliar esta parceria.

Investigadores do CITAB da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) estão a monitorizar os relvados do estádio do Athletic Club de Bilbao, Espanha, com vista à manutenção e recuperação rápida destes no pós-jogo. Este trabalho está a ser desenvolvido em parceria com empresas de soluções de iluminação LED e visa uma redução significativa dos custos energéticos associados a estas soluções.

Nas estruturas modernas, associadas aos estádios mais recentes, os relvados são mantidos em condições de sombra o que dificulta o crescimento, recuperação e manutenção de um tapete vegetal homogéneo, sendo este um dos problemas que os clubes desportivos mais reportam, assim como os custos tempo e recursos humanos associados a esta recuperação.

Neste sentido, em 2017 foi iniciada uma parceria entre os investigadores do CITAB, Alexandre Gonçalves, Cátia Brito, Lia Tânia Dinis, José Moutinho Pereira e Carlos Correia, e as empresas Loki (Portugal) e andled energy (Espanha), na qual se pretende aliar o conhecimento científico dos investigadores, na área da Fisiologia Vegetal, ao know-how tecnológico das empresas.

Esta parceria CITAB-Loki-andled permite desenvolver soluções otimizadas, para cada estrutura específica, através de uma instalação piloto. O trabalho dos investigadores do CITAB passa pela monitorização, recuperação e manutenção dos relvados, por forma a avaliar a eficiência da tecnologia em teste. O trabalho em desenvolvimento no estádio San Mamés, Bilbao, permitiu já uma redução dos custos energéticos em 83%, o que gerou interesse entre outros clubes espanhóis e também portugueses.

No dia 10 de maio os investigadores do CITAB e Luís Pádua do Pólo INESC TEC da UTAD estarão no mesmo estádio para dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos e também na sequência do workshop “iluminación led para césped natural” realizado em San Mamés, em fevereiro, que juntou representantes de 11 clubes desportivos e várias empresas de manutenção de relvados desportivos.