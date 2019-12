Investigador da UTAD estuda pedra “secular e eterna”

“Blanco Cristal” é a pedra que está a ser usada na construção da torre mais alta da Basílica da Sagrada Família, em Barcelona.

O investigador David Freire-Lista, do Polo da UTAD do Centro de Geociências, está a investigar as propriedades de uma pedra originária de Madrid e que tem sido usada em inúmeras construções ao longo dos séculos.

Os estudos realizados abordam as propriedades do “Blanco Cristal”, um granito branco, de cor uniforme, extraído da Serra de Guadarrama de Madrid, Espanha, que tem um tamanho de cristal fino a médio, é hipidiomórfico (com traço de forma cristalina), equigranular (cristais com dimensões semelhantes), que apresenta excelentes propriedades petrofísicas e uma durabilidade “quase eterna”, afirma o investigador.

Usado, entre outros importantes edifícios, na construção do Palácio de Villena em Cadalso de los Vidrios (Espanha), no Vieux-Port em Marselha (França), no aeroporto Internacional de Cork (Irlanda) e no banco Puri EXIM de Jakarta (Indonésia), está a agora ser usado na construção da icônica Torre de Jesus Cristo, da Basílica da Sagrada Família, em Barcelona (Espanha), a qual terá a altura de 1,72 m e será a torre mais alta do conhecido monumento.

A resistência a choques térmicos e temperaturas congelantes, além de outras qualidades, fazem desta pedra um “material ideal para monumentos e edifícios” afirma Freire-Lista, que atualmente está também a estudar granitos de construção do Norte de Portugal.

David Freire-Lista é um reconhecido especialista na área da geologia, nomeadamente na caracterização e conservação de pedras usadas no patrimônio construído. Recentemente foi eleito para formar parte da equipa diretiva da subcomissão Heritage Stone, da União Internacional de Geociências. Esta subcomissão procura o reconhecimento de pedras naturais utilizadas ao longo da história da humanidade.

O artigo do investigador sobre o “Blanco Cristal” foi publicado pela Geological Society of London pode ser consultado aqui.