Intervenção no Campo do Cruzeiro de Constantim estará concluída até ao verão

O Executivo Municipal de Vila Real, juntamente com o Presidente da União de Freguesias de Constantim e Vale Nogueiras e o presidente da Associação Desportiva e Cultural de Constantim, visitou, ontem, dia 12 de janeiro, as obras que estão a decorrer no Estádio do Cruzeiro. Recorde-se que o financiamento desta obra, que estará concluída até ao verão, ronda os 350 mil euros.

Segundo Francisco Nogueira, presidente da União de Freguesias de Constantim e Vale de Nogueiras, esta intervenção “era algo que estava no horizonte”. “Era um anseio que a gente já tinha há muitos anos. Era mesmo disso que nós precisávamos, porque os miúdos antes queriam ir para o Abambres ou para o Diogo Cão porque tinham relvado”, salientou o presidente, grato pelo autarca ter cumprido a sua promessa.

