Intervenção de Rui Santos sobre a renovação da situação de calamidade

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, num vídeo publicado nas redes sociais do município, falou da renovação da situação de calamidade, em Portugal, assim como a inclusão do concelho na lista dos 121 com risco elevado de contagio de Covid-19.

Rui Santos apelou ao empenho e paciência dos vila-realenses, pelas restrições impostas pelo Estado central, e acrescento que é o cumprimento escrupuloso dessas regras que devolverá a saúde à nossa comunidade. “Não podemos relaxar e pensar que acontece apenas aos outros”, declarou.

De referir que o Governo recuou no cancelamento de feiras de levante e mercados, passando a decisão para a alçada dos município. A autarquia de Vila Real comunicou, entretanto, que permitirá a realização das feiras locais.