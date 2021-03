Internet Segura: iniciativa da Microsoft e da GNR juntou mais de 130 mil participantes

A Microsoft e a Guarda Nacional Republicana (GNR) assinalaram o Dia da Internet Segura durante o mês de fevereiro com uma campanha de sensibilização que reuniu cerca de 133 mil participantes em 542 sessões online com a participação de 1.252 escolas em todo o país.

Num período em que alunos e professores se encontram ainda em ensino remoto e sob o mote “Juntos por uma internet mais segura”, foram mais de 122 mil alunos e perto de 11 mil professores que assistiram às sessões online de sensibilização sobre a segurança digital e os cuidados a ter aquando da utilização da Internet.

O Major Tiago Lopes da GNR, refere que “A participação de cerca de 133 mil participantes, alunos e professores, de 1.252 escolas nas sessões digitais são importantíssimas para passarmos a mensagem e alertar o público escolar para uma utilização segura e responsável da internet. Foram desenhados conteúdos digitais específicos com dicas a ter em consideração para garantir a privacidade online.”

Nas sessões de sensibilização, realizadas através da ferramenta Microsoft Teams, foram abordados os temas que mais preocupam professores e encarregados de educação face à exposição das crianças ao digital e online, nomeadamente boas práticas de segurança na internet, cyberbullying, vício na internet, ensino à distância e dinâmicas criminais online.

Sandra Martinho, Diretora de Educação e Filantropia da Microsoft Portugal afirma que “este ano, devido à relevância que o tema da segurança assume, porque nunca estivemos tão ligados quanto agora, a iniciativa decorreu não apenas num dia, mas durante quase todo o mês de fevereiro com sessões online. Elaborámos um programa, em conjunto com a Guarda Nacional Republicana, que nos permitiu dar resposta à colaboração online via Microsoft Teams com um número de participações, quer de alunos quer de professores, bastante significativo e importante na transformação digital que temos vindo a assistir desde o início da pandemia”.

A campanha de sensibilização juntou um total de 400 voluntários da Microsoft e da GNR que moderaram as sessões online.