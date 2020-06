Instalação de guardas de segurança na rede viária municipal em Mondim de Basto

A segurança e beneficiação das vias municipais tem sido uma preocupação constante do executivo municipal. No passado dia 8 de junho, tiveram início os trabalhos de instalação de guardas de segurança rodoviária que vêm dar resposta a algumas situações identificadas como prioritárias, nas diferentes freguesias do concelho.

Esta empreitada representa um investimento de cerca de 54 mil euros e prevê a instalação de 1300 metros de guardas metálicas de segurança em troços específicos nas localidades do Barreiro, Bilhó, Bormela, Campanhó, Pardelhas, Pedra Vedra e Serra.

Uma operação que visa oferecer melhores condições de segurança a todas as pessoas que circulam no concelho.