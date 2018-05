Inscrições nos Serviços de Apoio à Família, atividades orientadas e Livros Para Todos

Até ao próximo dia 30 de junho encontram-se abertas as inscrições para os Serviços de Apoio à Família – Componente de Apoio à Família, nas Escolas do EB1, e Atividades de Animação e de Apoio à Família, nos Jardins-de-infância, e para o Programa Livros para Todos.

As inscrições poderão ser efetuadas no Gabinete de Apoio ao Cidadão da Câmara Municipal de Vila Real, das 8h30 às 15h00. Poderão ainda ser efetuadas via correio eletrónico, no período acima indicado, para o endereço ded@cm-vilareal.pt.

Para efeitos de inscrição, serão necessários os seguintes documentos:

– Para os Serviços de Apoio à Família (AAAF para os JI e CAF para as EB1 e Atividades Orientadas):

Ficha de inscrição, totalmente preenchida;

Cópia de declaração, com escalão de abono de família;

Cartões de cidadão do educando e do encarregado de educação (para confirmação dos números de identificação fiscal).

– Para o Programa Livros para Todos:

Ficha de inscrição, totalmente preenchida;

Cartão de cidadão do educando (para confirmação do número de identificação fiscal).

Para eventuais pedidos de esclarecimentos deverão ser contactados os serviços da Divisão de Educação do Município de Vila Real, através do telefone 259 308 100, ou do endereço eletrónico: ded@cm-vilareal.pt.

Para efeitos de inscrição* para os serviços de apoio à família (AAAF para os JI e CAF para as EB1 e Atividades Orientadas):As Fichas de Inscrição e as respetivas Normas de Funcionamento estão disponíveis no site da Câmara Municipal.