A Associação Desportiva e Cultural da Escola (ADCE) Diogo Cão em colaboração com o Município de Vila Real e o Agrupamento de Escolas Diogo Cão, levam a cabo mais um Basket Summer Camp, evento que pretende incentivar os jovens à prática de uma vida mais saudável através do desporto, o Basquetebol em particular, num ambiente descontraído e divertido. Fruto do grande sucesso das anteriores edições e da vontade da ADCE Diogo Cão proporcionar aos jovens uma experiência única em Trás-os-Montes, o Basket Summer Camp 2018 vai trazer novamente alguns atletas consagrados do Basquetebol Português, para que os participantes tenham a oportunidade de debater e partilhar as suas experiências. A ADCE Diogo Cão pretende renovar a vontade firme de fazer renascer o bichinho do basquetebol nos jovens.

Este campo de férias, a decorrer de 10 a 14 de setembro de 2018, no Pavilhão do Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão (junto às piscinas municipais), para além do supracitado, irá incluir outras atividades de cariz desportivo que ajudam a tornar este evento uma referência para os campos de férias desportivos e para o desporto, não só a nível regional, mas também nacional.

Vem participar neste grande encontro desportivo, estando à tua espera um ambiente divertido e de boa disposição onde poderás ser criativo e dar os teus primeiros passos para te tornares num verdadeiro Campeão.