Iniciativa “Os Jovens e o Desporto” foi às escolas

Foi num ambiente animado e descontraído que as escolas receberam os jovens Koen Weustink e Laura Pires, atletas escolhidos para darem o seu testemunho na iniciativa “Os Jovens e o Desporto”, promovida pelo Município de Vila Real, no âmbito do Mês da Juventude 2018. Koen Weustink e Laura Pires partilharam, com os cerca de 140 alunos que participaram nesta atividade, a sua experiência enquanto praticantes de desporto, bem como a dedicação necessária para conciliar os estudos com os treinos.

Koen Weustink de 18 anos, atleta do Ginásio Clube de Vila Real, partilhou com os alunos as suas conquistas na natação, bem como a sua experiência em estágios nacionais e internacionais, sendo o detentor do record nacional dos 50 metros mariposa em piscina curta (25 metros) com o tempo 0:25s:29cs. Destaca-se ainda o 1º lugar em 100 metros mariposa em 2015/16, o 1º lugar em 100 metros costas em 2016, 2º lugar em 50 livres na Holanda em 2016. Em 2017 obteve o 2º lugar no Meeting Internacional na Póvoa do Varzim e na época desportiva 2017/18 sagrou-se campeão nacional em 50 metros costas. Foi ainda convidado, a título excecional, para fazer parte da seleção Holandesa, num meeting internacional, integrando a estafeta em estilo livres.

Laura Pires, também de 18 anos, é atleta da Academia de Karaté de Vila Real (AKVR) e detém o Estatuto de Alto Rendimento Desportivo. A Laura fez uma breve apresentação de como se organiza a modalidade de karaté, bem como das suas variantes. Partilhou ainda com os jovens algumas das suas experiências durante as viagens que fez no âmbito da sua participação em competições internacionais ao serviço da Seleção Nacional de Karaté. Na presente época, e pela terceira vez consecutiva, sagrou-se Campeã Nacional de Kumite Juniores -53Kg. Foi também Campeã Nacional Kumite Júnior Feminino em equipa, representado a AKVR. Para além disso, e já depois de ter completado dezoito anos, sagrou-se Campeã Nacional Kumite Sénior -55Kg. Ao serviço da Seleção Nacional classificou-se em sétimo lugar no Campeonato Europeu de Karaté, realizado em Sochi, na Rússia.

Esta atividade pretende motivar os jovens para a prática desportiva, quer seja de competição ou apenas de recriação. O Desporto é uma atividade essencial para o corpo e para a mente. Deste modo, os exemplos práticos apresentados todos os anos no âmbito destas iniciativas promovidas pela autarquia, servem para demonstrar que é possível conciliar estudos com outras atividades de enriquecimento e valorização pessoal.

