O Município de Vila Real, no âmbito das atividades de animação natalícia promoveu, pelo quarto ano, a iniciativa ECO-NATAL, através da qual tem procurado sensibilizar a população Vila-realense para a educação ambiental e sustentável. Para o efeito voltou a convidar toda a comunidade escolar do ensino público e particular, alargando este ano o convite às IPSS para, dando asas à imaginação, criarem elementos decorativos característicos desta época. Foram igualmente convidados para ajudarem na dinamização desta iniciativa os lojistas do comércio tradicional, que disponibilizaram as suas montras, trinta ao todo, para exposição de alguns dos trabalhos realizados.

O Eco-Natal 2018 deu, assim, continuidade à tradição de decorar com elementos alusivos ao Natal as montras do comércio tradicional, as principais rotundas da cidade, assim como outros espaços considerados emblemáticos, recorrendo à utilização de materiais reciclados, respeitando a política dos 3R’s (reduzir, reciclar e reutilizar).

Os trabalhos, que podem ser apreciados até ao dia 7 de janeiro, para além da participação de crianças e jovens, contaram este ano com a mais-valia dos utentes dos Lares e Centros de Dia, que contribuíram para enriquecer e tornar ainda mais inclusiva esta iniciativa de educação ambiental promovida pelo Município.

Deixe o seu Comentário

Comentário