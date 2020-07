Iniciativa da Rede de Tabernas do Alto Tâmega em Boticas

A Casa do Ti João, em Carvalhelhos, vai acolher na próxima segunda-feira, dia 27 de julho, a iniciativa “Merendas nas Tabernas do Alto Tâmega”.

Organizado pela Rede de Tabernas do Alto Tâmega, o lanche vai promover o que de melhor há e se faz no Concelho de Boticas, contando, para tal, com a presença dos conceituados chefs de cozinha, Vítor Adão, João Rodrigues, Vasco Coelho Santos e, ainda, do chef francês Gaëtan Evrard, proprietário do restaurante L’Évidence, detentor de uma estrela Michelin.

A iniciativa, limitada a 20 pessoas e cumprindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), vai contribuir para a divulgação da excelente gastronomia e dos produtos locais, entre os quais a Carne Barrosã e o Mel de Barroso, produtos de Denominação de Origem Protegida (DOP).

O périplo pelo Concelho de Boticas vai também permitir a visita a produções pecuárias e agrícolas, a um apiário, ao viveiro de trutas localizado no Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB) e, inclusive, ao projeto das cabras sapadoras, o maior a nível nacional.

Além disso, os participantes vão deliciar-se com pratos tipicamente barrosões confecionados nas restantes tabernas do Concelho que integram a rede, nomeadamente na Casa de Vilar e na Casa do Pedro.