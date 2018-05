Decorreu de 14 a 21 de abril a iniciativa “Bila Jovem Solidário 2018”, promovida pelo Município de Vila Real com o objetivo de incentivar os jovens a serem solidários e a praticarem o voluntariado. A primeira atividade aconteceu no dia 14 de abril, no Parque Natural do Alvão, numa parceria com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e com o Agrupamento de Escuteiros 295 da Nossa Senhora da Conceição. Cerca de 80 jovens, desde os lobitos até aos caminheiros, recolheram lixo, colocaram ninhos, reconstruiram caminhos e realizaram engenharia ambiental, mostrando a sua sensibilidade para causas ambientais e cumprindo sempre as leis e máximas do Lobito e os princípios e os deveres do Escuta, respetivamente.

No dia 20 de abril, realizou-se a atividade “Escola Solidária” que contou com a participação de cerca de 50 alunos de estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, que se deslocaram até ao Lar de S. Tomé do Castelo, e alunos do Colégio Moderno de S. José que dinamizaram várias atividades no Lar Nossa Senhora das Dores. Estes jovens proporcionaram aos utentes das instituições de solidariedade social, por onde passaram, alguns momentos de descontração e animação, com teatro, música, poesia e, acima de tudo, com a sua alegria contagiante.

A última atividade decorreu no dia 21 de abril, com a iniciativa de voluntariado “Aconchego do Lar” que passou pela realização de obras de melhoramento na habitação de uma família carenciada. A intervenção inclui, entre outros, trabalhos de pintura, instalação elétrica e de água. Os jovens voluntários que participaram nesta atividade, que contou ainda com a colaboração do Centro de Dia de Constantim, pertencem ao Agrupamento de Escuteiros da Campeã- 1315, Agrupamento de Escuteiros da Sé- 482 e ao Agrupamento Nossa Senhora da Conceição-295.

