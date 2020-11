Iniciada obra de beneficiação dos percursos pedonais da Vila de Cerva

O Município de Ribeira de Pena iniciou a obra de beneficiação dos percursos pedonais da Vila de Cerva.

No âmbito da empreitada, que tem agora início, será executada a criação de um estacionamento junto da entrada da vila de Cerva que tem como objetivo diminuir as situações de estacionamento abusivo nas zonas de berma e passeio no centro da vila, que provocam degradação e causam constrangimentos tanto à circulação automóvel como à circulação pedonal e constituem um constrangimento à circulação rodoviária.

Os trabalhos englobam também a criação de um miradouro com vistas abertas sobre o rio Póio.

O início desta empreitada marca o arranque de uma obra há muito ansiada não só pela população local, mas também pelo executivo municipal, liderado por João Noronha, que desta forma pretende enfatizar a grandiosidade que esta vila ostenta.

Trata-se de um investimento total de 445.377,83 mil euros, comparticipado em 265.362,35€ pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e o valor restante suportado pelo Município de Ribeira de Pena.

Esta intervenção realiza-se no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte e tem como objetivo a beneficiação da rede de percursos pedonais proporcionando um espaço dedicado à mobilidade de peões e automobilistas, com vista a garantir elevados padrões de segurança capaz de corresponder aos atuais níveis de utilização.