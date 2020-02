Iniciada demolição do edifício da Panreal em Vila Real

A cadeia de supermercados LIDL adquiriu recentemente o edifício da Panreal, em Vila Real, um projeto assinado pelo reconhecido arquiteto e pintor flaviense Nadir Afonso, de resto o único existente no concelho. O proprietário iniciou a demolição do edifício nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, com o objetivo de aumentar a área de estacionamento da loja, situada ao lado deste terreno, possibilitando a criação 50 lugares de parqueamento.

Esta ampliação obrigará o supermercado, instalado na Avenida da Universidade, a encerrar durante 8 meses consecutivos. O encerramento para obras deverá ocorrer já no próximo mês de março.

Entretanto, as obras de demolição, que iniciaram ao final da tarde, atraíram dezenas de populares ao local que, ora criticavam, ora apoiavam o sucedido. O certo é que o edifício se encontrava ao abandono desde o encerramento da panificadora.

Na sequência da compra do edifício, e sucessiva demolição, a associação “Alter Ibi”, associação transfronteiriça para o desenvolvimento”, no passado dia 28 de janeiro, aproveitou a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, em Sabrosa, na apresentação do livro “Cartas a Miguel Torga”, para entregar um pedido urgente de apoio por parte da Presidência da República na salvação do edifício da Panreal.

A “Alter Ibi” entregou uma carta ao Presidente da República com o título “No centenário de Nadir vamos preservar a Panreal e fazer dela a mais linda loja do LIDL!”, num ato que consideram ser a última esperança pela preservação do edifício.