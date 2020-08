Incêndios: Comissão Distrital de Proteção Civil solicitou reforço de equipas de vigilância

O Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil (CDPC) de Vila Real, Fernando Queiroga, demonstrou, junto das entidades competentes, a sua preocupação relativamente ao aumento significativo do número de ignições no distrito de Vila Real nas últimas semanas, motivo pelo qual o autarca solicitou um reforço de equipas e ações de vigilância neste território.

Fernando Queiroga pediu, ainda, o envolvimento de um maior número de militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), assim como de profissionais da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), no patrulhamento e vigilância das florestas, de forma a evitar situações difíceis e males maiores.

Segundo o autarca de Boticas, “a batalha contra o flagelo dos incêndios rurais depende sobretudo da prevenção e da realização de ações de vigilância permanentes, caso contrário, corremos o risco de estar a descurar a proteção da floresta”.

“O elevado número de ignições, muitas delas em simultâneo, além de obrigar a uma dispersão de meios no terreno, provoca um grande desgaste físico nos operacionais envolvidos no combate aos incêndios, o que acarreta graves consequências para a segurança das populações, dos seus bens e do meio ambiente”, acrescentou o Presidente da CDPC de Vila Real.