Incêndio Rural no Parque Natural do Alvão

Na noite de 18 de janeiro, pelas 21h20, deflagrou um incêndio rural na Fonte do Trigo, freguesia de Ermelo, concelho de Mondim de Basto, Perímetro Florestal de Mondim de Basto, em área inserida no Parque Natural do Alvão, tendo sido dado como extinto cerca das 3h00 da madrugada.

O incêndio desenvolveu-se numa zona de declive muito acentuado e de difícil acesso, consumindo uma área de cerca de 56ha de matos, tendo-se, contudo, evitado a sua progressão para áreas contíguas de regeneração natural de pinheiro bravo.

A ocorrência teve a maior atenção por parte do ICNF, tendo estado presente o Coordenador de Prevenção Estrutural do distrito de Vila Real, que apoiou os Bombeiros Voluntários e o Comando Distrital de Operações de Socorro nas operações de combate. No local estiveram ainda presentes o Comandante Municipal da Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal do Município de Mondim de Basto.