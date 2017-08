INCÊNDIO NO ALVÃO

Pelas 16 horas deflagrou um incêndio na encosta nascente do Alvão (voltada para Vila Real), que tem estado a pôr em perigo as povoações de Cravelas, Testeira, Outeiro, Paredes e Relva. Vento muito forte que desde manhã não diminuiu de intensidade tem dificultado seriamente o trabalho dos bombeiros. Têm estado no terreno mais de 200 operacionais com cerca de 70 viaturas. O muito fumo que o vento levantava dificultou a acção de meios aéreos. Às 20 horas o vento aumentou de intensidade, ameaçando algumas das aldeias citadas. Às 21 horas, a situação era preocupante. Às 22H30 o fogo aproximava-se de Lordelo

