Incêndio dominado em Vila Pouca de Aguiar

Está em fase de resolução, durante esta manhã, o incêndio que lavrou desde segunda-feira na localidade Valoura, concelho de Vila Pouca de Aguiar.

Depois de sido dominado às 22 horas de ontem, terça-feira, o fogo florestal encontra-se hoje numa fase de resolução e rescaldo, com 135 operacionais no terreno, apoiados por 38 viaturas. Prevê-se que, durante a manhã, um meio aéreo dê apoio às operações no local.

O incêndio lavrou durante quase dois dias numa zona de declive acentuado, de solo muito rochoso e de povoamento florestal na serra da Padrela, com pinhal, castanheiros e sobreiros. Trata-se, também, de uma área florestal sem descontinuidade, sem aceiros e sem acessos para veículos.

Durante o combate às chamas, um bombeiro da corporação de Algez sofreu ferimentos ligeiros na sequência do capotamento de uma viatura pesada. A viatura integrava o Grupo de Reforço de Ataque Ampliado de Lisboa. O ferido, assistido no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, foi considerado ligeiro e transportado para o Hospital de Chaves por precaução e para avaliação.

Houve, ainda, outro incidente com uma viatura de uma corporação de bombeiros do distrito, que avariou no terreno e estava a impedir o acesso a uma zona do incêndio.