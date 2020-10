Inaugurado Posto dos CTT na União de Freguesias de Mouçós e Lamares

Decorreu, na manhã de hoje, a cerimónia que assinalou a inauguração do novo Posto de Correios no edifício sede da União de Freguesia de Mouçós Lamares, no concelho de Vila Real, que beneficiou de obras de requalificação e que terá, inclusive, um Espaço Cidadão.

A cerimónia contou com a presença da Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, com a presença do administrador executivo dos CTT, António Pedro Silva, do Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos e do Presidente de Junta de Freguesia, Hélder Afonso.

“Após o encerramento de vários postos dos CTT, foi com enorme satisfação que inauguramos o nosso posto, e demos mais um passo em frente na proximidade com os nossos residentes”, referiu o autarca, Hélder Afonso.

O Ponto CTT de Mouçós e Lamares está aberto nos dias úteis, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. De referir que este posto presta todos os serviços do serviço público universal dos CTT e ainda o pagamento de vales de pensões e faturas.

Reportagem completa na próxima edição do Notícias de Vila Real.