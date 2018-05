Inaugurado o Rocódromo do Grupo de Montanhismo de Vila Real

O Grupo de Montanhismo de Vila Real inaugurou no passado sábado, 12 de maio, a Parede de Escalada do GMVR, nos antigos armazém do Rio do Parque Florestal, numa cerimónia que envolveu os seus associados o Município de Vila Real, a Federação Portuguesa de montanhismo e Escalada e várias instituições, nomeadamente o IPDJ e o Corpo Nacional de Escutas.

A inauguração oficial começou com o discurso do Presidente do GMVR, Carlos Amaral, referindo que é com grande satisfação e orgulho que o GMVR concretizou um sonho, inaugurar a tão desejada parede de escalada indoor.

Disse, que sem a persistência do ex-presidente do clube, bem como da sua equipa de então, não poderiam estar ali a concretizar esse ato de inauguração.

Agradeceu a todos os envolvidos direta e indiretamente na construção e readaptação desse espaço. Afirmando que fizeram um trabalho excelente. Disse ainda que o Rocódromo agora disponibilizado aos Vila-realenses, venha a ser mais um local de referência para os praticantes de desporto indoor.

Por sua vez, o Presidente da Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada, Carlos Gomes, agradeceu o apoio do Município de Vila Real “que, desde à muito tempo, sempre acreditou que o GMVR precisava de um espaço indoor para permitir que os associados do clube tivessem condições para a prática desportiva de Escalada indoor”. Terminou, dizendo que “sem o trabalho da ex e actual direção do clube, que se empenharam de forma árdua e persistente tal feito não era possível com tanta brevidade”.

O Vereador Carlos Silva da Câmara Municipal de Vila Real, manifestou a sua satisfação ao inaugurar mais uma infraestrutura desportiva e referiu “este ato é motivo de grande orgulho, que muito nos honra”, assinalando que ” também foi um praticante em outros tempos da escalada” Este é um espaço dos Vila-realenses” e “que os jovens podem agora praticar escalada com mais segurança e mais comodidade.”

Em seguida foi descerrada a placa de inauguração.